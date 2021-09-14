لمناقشة “عرض أخنوش” .. الاستقلال يستعجل عقد برلمان الحزب

هبة بريس - الرباط

قرر حزب الاستقلال تعجيل عقد المجلس الوطني للحزب، لمناقشة عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والحسم في القرار الأخير.

وذكر بلاغ للحزب، أنه أخذا بعين الاعتبار العرض المقدم من قبل رئيس الحكومة المعين، الذي يقتضي طبقا لقوانين حزب الاستقلال، لا سيما في الفصلين 79 و81 من النظام الأساسي والمادتين 117 و134 من النظام الداخلي للحزب، مناقشته وإبداء الرأي بشأنه في إطار المجلس الوطني الذي هو أعلى سلطة تقريرية للحزب بعد المؤتمر العام؛

وبالنظر إلى الضرورة المستجدة والطارئة التي تتطلب التعجيل بعقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب التي كان مقررا عقدها يوم السبت 25 شتنبر 2021.

وفي في هذا السياق، تقرر تقديم هذه الدورة الاستثنائية، بعقدها، يوم السبت 18 شتنبر 2021، عبر تقنية التناظر عن بعد، ابتداء من الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال. وفق المصدر ذاته

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