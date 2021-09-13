إنزكان : تحالف ” سداسي ” يقود الاستقلال لرئاسة جماعة القليعة لولاية ثانية
ع اللطيف بركة - هبة بريس
الرئيس: حزب الإستقلال
وقع وكلاء ست لوائح للأحزاب المشكلة للأغلبية بالمجلس الجماعي للقليعة بعمالة انزكان أيت ملول، على ميثاق تحالف لتكوين المجلس الجماعي ، وتمكن محمد بيكيز عن حزب الاستقلال من الظفر بولاية ثانية لقيادة جماعة القليعة وفيما يلي تشكيلة المكتب المسير حسب ما تم الاتفاق عليه :
الرئيس: حزب الإستقلال
النائب الاول: الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
النائب التاني: جبهة القوى الديمقراطية
النائب الثالث: الأصالة و المعاصرة
النائب الرابع: العدالة و التنمية
النائب الخامس: الإستقلال
النائب السادس:الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
كاتب المجلس: الوسط الإجتماعي
نائب الكاتب: جبهة القوى الديمقراطية
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