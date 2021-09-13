إنزكان : تحالف ” سداسي ” يقود الاستقلال لرئاسة جماعة القليعة لولاية ثانية

ع اللطيف بركة - هبة بريس

وقع وكلاء ست لوائح للأحزاب المشكلة للأغلبية بالمجلس الجماعي للقليعة بعمالة انزكان أيت ملول، على ميثاق تحالف لتكوين المجلس الجماعي ، وتمكن محمد بيكيز عن حزب الاستقلال من الظفر بولاية ثانية لقيادة جماعة القليعة وفيما يلي تشكيلة المكتب المسير حسب ما تم الاتفاق عليه :

الرئيس: حزب الإستقلال

النائب الاول: الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية

النائب التاني: جبهة القوى الديمقراطية

النائب الثالث: الأصالة و المعاصرة

النائب الرابع: العدالة و التنمية

النائب الخامس: الإستقلال

النائب السادس:الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

كاتب المجلس: الوسط الإجتماعي

نائب الكاتب: جبهة القوى الديمقراطية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0