بعد وهبي.. أخنوش يستقبل بركة للمشاورات حول تشكيل الحكومة

2021-09-13 / 1:00 مساءً
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هبة بريس - الرباط

بعد استقباله للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح يومه الاثنين، الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة للمشاروات بخصوص تشكيل الحكومة.

واستقبل أخنوش بركة، بعد لقائه بوهبي الذي اتسم بأجواء إيجابية، حيث أكد زعيم “البام” على أن المشاورات ستسمر كما شدد على أن الأمور ستسير بشكل جيد.

هذا و كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أكد أنه مستعد للتباحث و النقاش مع كل القوى السياسية الوطنية لتكوين حكومة قوية و منسجمة لما فيه مصلحة الوطن و المواطنين.

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