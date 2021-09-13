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منظمة التعاون الإسلامي تشيد بدور المغرب الفاعل

2021-09-13 / 12:12 مساءً
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هبة بريس

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، بدور المملكة المغربية الفاعل في إطار المنظمة .

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام، بمقر الأمانة العامة بجدة، نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة، عثمان رحو.

وذكر بلاغ للمنظمة أن الأمين العام ثمن خلال اللقاء دور المملكة المغربية الفاعل في إطار منظمة التعاون الإسلامي ورغبته في أن يواصل المغرب دعمه ومساندته للعمل الإسلامي المشترك في مجالاته كافة.

من جهته، أكد نائب مندوب المغرب أن المملكة حريصة على دعم أهداف المنظمة وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

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