بعد لقائه بأخنوش.. وهبي: تلقيت إشارات إيجابية
هبة بريس - الرباط
يبدو أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، في إطار مشاورات تشكيل الحكومه الجديدة، قد مر في أجواء إيجابية.
الأمر كشف عنه عبد اللطيف وهبي، في تصريح صحفي أدلى به، عقب لقائه بأخنوش، حيث أكد أن الأمور ستسير بشكل جيد.
وأضاف وهبي، أنه تلقى إشارات إيجابية، مشددا على أنه سيعمل على استكمال الحوار الإيجابي مع رئيس الحكومة.
هذا ويشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، استهل سلسلة مشاوراته بحزب الأصالة والمعاصرة واستقبل الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي والقيادية فاطمة الزهراء المنصوري.
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2 تعليقات
اتمنى التوفيق والنجاح للحكومة الجديدة المهم هو إعطاء الأهمية للتعليم والصحة وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة هدا ما نتمناه من الحكومة
من أجل خدمة الوطن يجب ترك الخلافات الهامشية جانبا. ونتمنى حكومة قوية تتحمل مسؤوليتها حتى ولو في ظل غياب معارضة التي وإن وجدت فستكون شكلية