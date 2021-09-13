الاتحاد الاشتراكي يزكي طالبة جامعية عمرها 19 سنة كأصغر رئيسة جماعة بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع صورة مرشحة لرئاسة إحدى الجماعات القروية و التي تعتبر الأصغر في المغرب بعدما ضمنت لها مقعدا خلال اقتراع 8 شتنبر.

و يتعلق الأمر بالشابة نورة تحوسة التي تبلغ من العمر 19 سنة أي من مواليد سنة 2002 و هي طالبة جامعية بجامعة ابن زهر و تنحدر من إقليم تارودانت و تمكنت من الظفر بمقعد انتخابي عن حزب الاتحاد الاشتراكي برسم الانتخابات الجماعية الأخيرة عن جماعة سيدي بورجا.

و قد قام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتزكية الطالبة نورة لتترشح لرئاسة الجماعة رغم صغر سنها، لتصبح في حالة نيلها ثقة الأعضاء المستشارين بالجماعة أصغر رئيسة جماعة بالمغرب.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الصفحة الفرعية الخاصة بحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم تارودانت نشرت خبرا جاء فيه: “رسميا الشابة نورة تحوسة رئيسة جماعة سيدي بورجا، الشابة نورة تعتبر أصغر مرشحة في إقليم تارودانت عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مواليد سنة 2002 وهي الآن طالبة في سنة الأولى بجامعة ابن زهر، كل الدعم والتوفيق الاخت نورة تحوسة، سيتم نشر تشكيلة المكتب بعد انتهاء كافة الإجراءات والمشاورات”.

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