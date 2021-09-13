تحالفات هجينة تقطع الطريق على الحمامة لرئاسة جماعة برشيد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من تصدر عابد بادل وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار للنتائج النهائية الخاصة بالاقتراع الجماعي بدائرة برشيد بحوالي 14 مقعدا من أصل 35 المتبارى عنها، غير أن التحالفات على ما يبدو ستحرم وكيل الحمامة من رئاسة الجماعة.

و في هذا الصدد، أعلن تحالف سداسي يتكون من حزب الاستقلال و الأصالة و المعاصرة و الاتحاد الدستوري و العدالة و التنمية و التقدم و الاشتراكية و الحركة الشعبية عن تفاهمهم بخصوص انتخابات المجالس ببرشيد.

و اتفق التحالف السداسي الذي يحوز وفق نتائج الانتخابات السالفة 19 مقعدا على منح رئاسة جماعة برشيد لطارق قديري عن حزب الاستقلال على أن تمنح النيابات لباقي الأحزاب و بالضبط لعبد الرحيم الكميلي عن الجرار و عبد الغني الشكير عن الحصان و عبد السلام زاد الخير عن المصباح و علال الناصيري عن الكتاب و موسى الخضراوي عن السنبلة.

و في ذات الوقت، اتفقت الأحزاب ذاتها على منح رئاسة المجلس الإقليمي لعبد الرحيم الكميلي رئيس جماعة برشيد سابقا و الذي كانت حصته من مقاعد انتخابات 8 شتنبر ثمانية مقاعد بالضبط عن حزب البام.

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