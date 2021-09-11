الاتحاد الدستوري: نقدر النتائج التي حققنا رغم التشويش الذي عانينا منه

هبة بريس - الرباط

عبر حزب الاتحاد الدستوري عبر هذا البلاغ عن اعتزازه وافتخاره بما قامت به الدولة المغربية من مجهودات جبارة لكسب هذا رهان انتخابات 8 شتنبر الديمقراطي الكبير .

وسجل الحزب بكل تقدير النتائج التي حققها الحزب والتي تبرهن على صموده رغم التشويش الذي عانى منه خلال الأشهر الأخيرة، منوها بالمجهودات الكبرى التي قام بها جميع المرشحين والمنسقين الذين اشتغلوا في ظروف صعبة .

كما هنأ الحزب جميع منتخبيه الذين حصلوا على نتائج مشرفة لا على مستوى مجلس النواب وكذا على مستوى مجالس الجماعات الذي عرف تحسنا مقارنة بالانتخابات الماضية .

وعبر الحزب عن استمراره في التعبئة الشاملة من أجل كسب مناصب المسؤولية في مختلف المؤسسات المنتخبة معتمدا انفتاحه الدائم على جميع الهيئات السياسية ، ومتشبثا بالثوابت المقدسة للبلاد وقيم المواطنة .

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