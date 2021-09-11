الاتحاد الأوروبي: سجلنا باهتمام ارتفاع نسبة المشاركة بانتخابات 8 شتنبر

هبة بريس

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أنه تابع “باهتمام كبير” تنظيم الانتخابات في المغرب، وسجل “ارتفاع نسبة مشاركة” المواطنين في هذه الاستحقاقات.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “الاتحاد الأوروبي تابع تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في المغرب باهتمام كبير ولاحظنا ارتفاع نسبة المشاركة”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى الانخراط مع الحكومة المغربية الجديدة والسلطات والبرلمان، بغية تعزيز شراكتنا الأورو-مغربية من أجل تحقيق ازدهار مشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام، وفقا للإعلان المشترك لسنة 2019”.

وأكد أن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل “تحدث بالفعل مع وزير الشؤون الخارجية السيد ناصر بوريطة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الانتخابات”.

ولأول مرة في الحياة الديمقراطية لمؤسساته، نظم المغرب، يوم الأربعاء الماضي، ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد (تشريعية، جهوية ومحلية)، تميزت بنسبة مشاركة بلغت 50,35 في المائة على المستوى الوطني.

وكان توافد المواطنين على مراكز الاقتراع، كالعادة، مكثفا، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة حيث بلغ الإقبال 66,94 بالمائة في جهة العيون-الساقية الحمراء، و63,76 بالمائة في جهة كلميم-واد النون، و58,30 بالمائة في جهة الداخلة-وادي الذهب.

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