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تنظيم مباريات الولوج لمسالك “الإجازة المهنية والماستر” عن بعد

2021-09-11 / 1:18 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، أنه سيتم تنظيم مباريات الولوج “عن بعد” بالنسبة للمسالك الانتقائية (إجازة مهنية، ماستر)، والبث التلفزي لمحاضرات علمية تم إنتاجها من طرف الجامعات الوطنية حسب برمجة سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، ووضع مضامين رقمية رهن إشارة الطلبة عبر مسطحات الجامعات في إطار التكوين الذاتي، و تنظيم عملية ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود عبر نظام الجسور، مع تنظبم عملية تقييم مستوى تمكن الطلبة من اللغات الأجنبية بالنسبة للشعب الخاضعة لنظام البكالوريوس.

و على مستوى قطاع التكوين المهني ، أفاد ذات البلاغ ، أنه سيتم ملاءمة البرمجة الزمنية مع المقرر التكويني، والتواصل مع مجموع المتدربات والمتدربين واطلاعهم على تفاصيل وترتيبات الدخول التكويني، فضلا عن الإعداد للتداريب الميدانية، وإمكانية تنظيم حصص المراجعة عن بعد لفائدة المتدربات والمتدربين.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قذ قررت إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية ومعاهد اللغات،

وأكدت الوزارة أن أن هذا الإرجاء يهدف بالأساس إلى توفير الشروط الضرورية للانطلاق الفعلي للدراسة في ظروف آمنة تضمن الحق في التمدرس، وترسخ الإنصاف وتكافؤ الفرص لكافة المتعلمات والمتعلمين.

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