توقيع إتفاق تحالف بين الاحرار والاستقلال بجهة سوس ماسة

2021-09-11 / 1:02 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

وقع المنسقان الجهويان لحزب التجمع الوطني للأحرار ” حميد البهجة ” وحزب الاستقلال ” عبد الصمد قيوح ” بجهة سوس ماسة، اتفاق بين الحزبين يوم أمس الجمعة وفق بلاغ صادر عنهما تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، يقضي بالتحاللف و تحديد سبل التعاون والتنسيق بين الحزبين بالجهة لتشكيل مجلس الجهة والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية، حسب الخصوصيات المرتبطة بكل مجلس.

النتائج النهائية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس جهة سوس ماسة، التي أجريت الأربعاء 8 شتنبر الجاري،مكنت حزب “الأحرار” من الحصول على ما يقارب 50 في المائة من العدد الاجمالي المخصص لأعضاء مجلس الجهة والمحدد في 57 عضوا.

وبذلك تصدر حزب “الحمامة” المرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا،يليه حزب الاستقلال ب 12 مقعدا ثم حزب الاصالة والمعاصرة ب 11 مقعدا.

ومن شأن هذا التحالف أن يرسم الخريطة السياسية بجهة سوس ماسة.

وللاشارة فقد سبق لحزب الاستقلال ان وقع اتفاق مماثل مع حزب البام بجهة سوس ماسة، قبل إجراء انتخابات 8 شتنبر، يرجح الان أنه غير دي جدوى بعد إعلان النتائج .

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