“شفت الموت”.. أول تعليق لياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية

نجلاء مزيان - هبة بريس

اختارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لتطمئن جمهورها عن حالتها الصحية، و ذلك بعد غيابها لأسابيع بسبب مرضها.

و كتبت ياسمين :” جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو “.

و واصلت:”رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا، وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا “.

و أضافت :”لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

و اختتمت قائلة:”كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

و يشار أن الفنّانة ياسمين عبد العزيز غادرت مصر منذ شهرٍ تقريبًا، على متن طائرة إسعاف لاستكمال علاجها بسويسرا، بعد تعرضها لأزمة صحية صعبة، حيث لحق بها زوجها الفنان أحمد العوضي مؤخرًا لمرافقتها في رحلتها العلاجية.

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