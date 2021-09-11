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طقس السبت.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-09-11 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب، الجنوب-الشرقي، المناطق الوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس.

وسيلاحظ ظهور سحب مدارية آتية من الجنوب بجنوب الأقاليم الجنوبية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية.

وسيلاحظ كذلك تشكل سحب منخفضة مرفوقة بضباب أو أمطار جد خفيفة فوق بعض السواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الجنوب بجنوب الأقاليم الجنوبية، ومن الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و34 درجة بالجهات الشرقية والجنوبية للأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بكل من الجنوب-الشرقي، شمال الأقاليم الجنوبية، داخل منطقة سوس والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 17 و22 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و44 درجة بالأقاليم الجنوبية، أقصى الجنوب-الشرقي، داخل منطقة سوس، وسهول تادلة والرحامنة، وما بين 27 و33 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 33 و39 درجة بباقي جهات البلاد.

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