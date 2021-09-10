تسجيل 2668 إصابة و66 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2668 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 899.581 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 66 وفاة ليصل العدد إلى 13.436.

تم التأكد من 5192 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 849.681.

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