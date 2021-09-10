كورونا المغرب
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تسجيل 2668 إصابة و66 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-10 / 4:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2668 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 899.581 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 66 وفاة ليصل العدد إلى 13.436.

تم التأكد من 5192 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 849.681.

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‫10 تعليقات

  2. إن الحكومة الجديدة وجه الخير هانحن نبشر بالخير اليوم في انخفاض الإصابات والوفيات بالمقارنة مع الحكومة السابقة التي خلفت الرعبة في نفوسنا .

  3. نتمنى أن يدوم هذا الانخفاض حتى يصل إلى صفر حالة بإذن الله ونطلب من الله عزوجل ان يرفعه عنا وترجع الحياة الى طبيعتها.

  4. الحمدلله مسرحية الانتخابات الرئاسية والجماعية انتهت بسلام وهذا دليل على انخفاض الإصابات والوفيات التي كنا نظن أنها سترتفع اثناء الحملات الانتخابية والحمدلله كان العكس صحيح هههههههه.

  6. كنت أعتقد أن الاصابات والوفيات سترتفع اثناء التجمعات الاكتضاضية التي عرفتها الحملات الانتخابية وكن الحمدلله كان العكس صحيح …

  8. نتمنى التراجع في الإصابات والوفيات مع الحكومة الجديدة.للرجوع الى حياتنا الطبيعية وفتح الحمامات وكذا وصلاة الفجر والعشاء يآرب.

  9. نترقبوا المزيد من المفاجآت مع الحكومة الجديدة هانحن اليوم نبشر بالتفاؤل خلال انخفاض الإصابات والوفيات فهذا يدل على أن الدولة المغربية ستعود إلى حياتها الطبيعية كما كانت في الاول او احسن

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