بعد أكثر من عام من الفراغ.. تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

هبة بريس - وكالات

أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، الجمعة، بعد أكثر من عام من الفراغ.

وأفادت الأنباء القادمة من بيروت، الجمعة، بأن الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن رئيس الوزراء المكلف ميقاتي ورئيس البلاد عون وقعا مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب.

ولا توجد حكومة فاعلة في لبنان منذ أكثر من عام، في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.

وأعلن ميقاتي بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال مؤتمر صحافي، وقال: نحن بحاجة للعالم العربي.. نحن ننتمي للعالم العربي ونحن بحاجة له.. وسنطرق باب كل دولة عربية للمساعدة”.

وأضاف ميقاتي بالقول إنه “لا مكان للمعطلين في الحكومة اللبنانية وسنحمل المسؤولية لمن يقوم بذلك ونأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان”، مشدداً على أن “الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل الجميع”، مضيفاً: “معي ثلثا الحكومة ولا معطل لها”، ومتعهداً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن الحكومة تتكون من:

– نجيب ميقاتي رئيساً للوزراء

– سعادة الشامي نائبا لرئيس الوزراء

– عبد الله بو حبيب وزيرا للخارجية

– وليد فياض وزيرا للطاقة والمياه

– بسام مولوي وزيرا للداخلية

-أمين سلام وزيرا للاقتصاد والتجارة

– هنري خوري وزيرا للعدل

– يوسف خليل وزيرا للمالية

– فراس الأبيض وزيرا للصحة

– علي حمية وزيرا للأشغال العامة والنقل

– عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة

– محمد مرتضى وزيرا للثقافة

– مصطفى بيرو وزيرا للعمل

– عباس الحلبي وزيرا للتربية

– عصام شرف الدين لوزارة المهجرين

– ناصر ياسين وزيرا للبيئة

– جوني قرم لوزارة الاتصالات

– جورج قرداحي وزيرا للإعلام

– العميد موريس سليم لوزارة الدفاع

– جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة

– جورج دباكيان وزيرا للصناعة

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