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نشرة خاصة: زخات مطرية قوية غدا السبت وطقس حار الأحد بهذه المناطق

2021-09-10 / 1:20 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات مطرية رعدية قوية غدا السبت، وطقس حار (بين 35 و42 درجة) بعد غد الأحد عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية رعدية قوية (من 20 إلى 30 ملم) ستهم، يوم غد السبت ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، أقاليم أوسرد و وادي الذهب.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 39 و 42 درجة، بعد غد الأحد، بكل من بني ملال وبن سليمان وبرشيد وشيشاوة والحاجب وقلعة السراغنة وفاس والفقيه بنصالح، والقنيطرة والخميسات وخنيفرة وخريبكة ومراكش ومكناس ومولاي يعقوب والنواصر والرحامنة وسطات وسيدي بنور وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتاونات وتارودانت واليوسفية.

وبحسب النشرة، فإن موجة الحر هاته ستهم، خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الجديدة والصويرة ومديونة ووزان والرباط وآسفي وسلا وتمارة-الصخيرات، حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 35 و39 درجة.

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