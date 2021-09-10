تصفيات مونديال 2022: ميسي يتخطى عدد أهداف الاسطورة بيليه

2021-09-10 / 12:41 مساءً
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هبة بريس

تخطى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدد أهداف الأسطورة البرازيلي بيليه في المباريات الدولية مع بلاده، ليصبح أفصل هداف في أمريكا اللاتينية، بعد تسجيله ثلاثية “هاتريك” وقيادته منتخب الأرجنتين إلى فوز كبير على ضيفتها بوليفيا 3-صفر، برسم الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، رصيده إلى 79 هدفا مع الأرجنتين التي تسير بثبات نحو التأهل إلى مونديال قطر 2022، حيث تحتل المركز الثاني في المجموعة الموحدة بفارق 6 نقاط عن البرازيل الفائزة على ضيفتها البيرو 2-صفر وتتربع على الصدارة مع 24 نقطة كاملة.

وفي مباراته الدولية الـ153، عادل ميسي البالغ 34 سنة رصيد بطل العالم ثلاث مرات بيليه (77 هدفاً في 91 مباراة)، بافتتاحه التسجيل من تسديدية بعيدة مميزة متوجا مجهود فرديا له (14).

وهز اللاعب المنتقل أخيرا من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي شباك الحارس كارلوس لامبي مجدداً، بعد تبادل كروي مه مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيس أنهاها من مسافة قريبة (64).

وحقق ميسي ثلاثيته السابعة مع بلاده قبل دقيقتين من نهاية الوقت، متابعا من مسافة قريبة تسديدة صدها الحارس.

ويملك البرتغالي كريستيانو رونالدو، غريم ميسي وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية مع 111 هدفا في 180 مباراة.

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