طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار بكل من جنوب البلاد، الجنوب-الشرقي وداخل منطقة سوس، مع تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب-الشرقي.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية على السهول الشمالية للمحيط الأطلسي والسواحل الأطلسية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي أو من الشرق أحيانا بجنوب البلاد، ومن الشمال عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و33 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف ومحليا بالمنطقة الشرقية، وما بين 19 و24 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و46 درجة بالجنوب-الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و39 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس وبالمناطق الوسطى، وما بين 27 و32 درجة بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين آسفي وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0