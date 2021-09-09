في الصورة سعد الدين العثماني

السقوط الحر ل”البيجيدي” سيحرمه من عدة امتيازات بمؤسسة البرلمان

2021-09-09 / 2:04 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

بعد الإنتكاسة الكبيرة التي تعرض لها إخوان سعد الدين العثماني الامين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد حصوله في نتائج إقتراع 8 شتنبر الجاري، على حصيلة هزيلة من المقاعد البرلمانية والتي حددت في 12 مقعد خلال نيابيات 21، بعد أن كان حصل في الانتخابات السابقة لسنة 2016 على 125 مقعد برلماني.

وضعية “السقوط الحر” لحزب العدالة والتنمية او ما يمكن ان يقال عنه ب ” عقاب صناديق الاقتراع” بعد التدبير السيء لدواليب الحكومة، والاخفاق في الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين المغاربة.

هزيمة سيفقد خلالها حزب المصباح عدد من الامتيازات بداخل قبة البرلمان، أولها ضعف مقاعده 12 لن تمكنه من تشكيل ” فريق برلماني” كما أن الحزب سيحرم من ” مكتب” له بداخل مؤسسة البرلمان، ولن يستطيع تمرير أي مشروع قانون، كما سيحرم من ميزانية الدراسات التي يقدمها البرلمان للاحزاب، كما أن المصباح سيخف وهجه بداخل أهم مؤسسة تشريعية بالبلاد .

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‫8 تعليقات

  4. هذا عقاب لحزب المصباح وليعلموا علم اليقين بأنهم لم يلتزموا بوعدهم. هذا ردت فعل الشعب يريد التغيير الواقعي ولا يريد الشعارات الخاوية. وهذا في نفس الوقت إنظار للحكومة القادمة.

  5. سبب الهزيمة المدوية لهذا الحزب هو خذلانه للشعب المغربي وللطبقتين الفقيرة والمتوسطة على وجه التحديد لما اتخذوه خلال ترأسهم للحكومة من قرارات مجحفة وظالمة ستعاني منها الأجيال القادمة كذلك!!!٨

  8. اللهم لا شماتة؟؟؟ في الحقيقة لست متفائلا لا من البيجيدي ولا من غيره.لان الاحزاب السياسية في المغرب احزاب ريعية تحكمها المصلحة الشخصية هذا بالإضافة إلى أنها ليست لها القدرة على الوقوف في وجه مافيا رؤوس الأموال وهي المتحكم في الاقتصاد ولا يمكن للحكومة ان تسن قوانين تتعارض ومصالحها.كما ان حكومة الظل ايضا لها اليد العليا في التسيير .وابسط مثال .هل تطرح ميزانية الفوسفاط للمناقشة في البرلمان؟؟؟فهو من خيرات الشعب ومن حقه ان يعرف مداخيله واين تصرف…؟اذن الاحزاب سواسية ليس في القنافد املس .اذن لا انتظر تغييرا الى الافضل ..ولكن اتمنى ان يخطئ ظني…

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