“أوروبا بريس”: اقتراع 8 شتنبر “يوم تاريخي”

هبة بريس

وصفت وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، اليوم الخميس، اقتراع 08 شتنبر الذي جرت أطوراه أمس في مختلف جهات المملكة بـ”اليوم التاريخي”، مبرزة المشاركة المرتفعة لساكنة الصحراء المغربية في هذه الاستحقاقات التشريعية، الجهوية والجماعية.

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية أن “أزيد من نصف 17 مليون مغربي، المسجلين في اللوائح الانتخابية، أدلوا بأصواتهم وشاركوا في هذا اليوم التاريخي”.

وأشارت الوكالة إلى أن “نسبة المشاركة بلغت 50,18 في المائة عند إغلاق مكاتب التصويت، متجاوزة بذلك الرقم المسجل في استحقاقات 2016، التي لم تتجاوز 43 في المائة”.

وسجلت وكالة الأنباء الإسبانية أن “معدل المشاركة كان مرتفعا على نحو خاص في جنوب البلاد، حيث بلغ 64 في المائة في بعض الجهات”، مشيدة بشفافية العملية الانتخابية.

وذكرت “أوروبا بريس” بأن سفارة الولايات المتحدة بالرباط هنأت المملكة على نجاحها في تنظيم هذه الانتخابات التشريعية، والجهوية والجماعية.

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