أسرة الفنان سمير غانم

إيمي سمير غانم لوالديها:”انتوا بالنسبه لي مسافرين وراجعين”

2021-09-08 / 3:48 مساءً
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

تحرص الفنانة المصرية إيمي سمير غانم على توجيه الرسائل لوالديها الراحلين بعد الحين و الآخر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و نشرت الفنانة المصرية صورة لوالديها عبر نفس المنصة، أرفقتها برسالة جاء فيها: “يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكو”.

وتابعت: “اللهم أجرني في مصيبتي و اخلفلي خير منها، الله يرحمكم ويغفر لكم و يتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكو، بحبكم للابد”.

و الجدير بالذكر أن “سمير غانم ” وافته المنية ب 20 ماي المنصرم، بينما توفيت الفنانة دلال عبد العزيز في السابع من شهر غشت الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عقب نجاح “ضيعتي وقتي”.. الوالي يعرب عن امتنانه لسعد لمجرد

عقب نجاح “ضيعتي وقتي”.. الوالي يعرب عن امتنانه لسعد…

2021-09-08 / 2:38 مساءً
Photo of تزيد من معاناة عمال النظافة.. فنانون يستنكرون انتشار أوراق الدعاية الإنتخابية في الشوارع

تزيد من معاناة عمال النظافة.. فنانون يستنكرون انتشار أوراق…

2021-09-07 / 4:18 مساءً
Photo of عملية جراحية مستعجلة تدخل الفنانة نعيمة بوحمالة للمستشفى

عملية جراحية مستعجلة تدخل الفنانة نعيمة بوحمالة للمستشفى

2021-09-07 / 2:36 مساءً
Photo of زوجة أنس الباز تخوض تجربة التمثيل من خلال “سلمات أبو البنات”

زوجة أنس الباز تخوض تجربة التمثيل من خلال “سلمات…

2021-09-07 / 1:04 مساءً
Photo of دعم الإنتاج السينمائي.. الCCM يعلن عن المشاريع المستفيدة من التسبيق

دعم الإنتاج السينمائي.. الCCM يعلن عن المشاريع المستفيدة من…

2021-09-07 / 10:52 صباحًا
Photo of وفاة نجم السينما الفرنسي جان بول بلموندو

وفاة نجم السينما الفرنسي جان بول بلموندو

2021-09-06 / 6:38 مساءً
Photo of مونية لمكيمل:” اللي غا يصوت على شي حد ب200 درهم بلاما يتشكا من بعد”

مونية لمكيمل:” اللي غا يصوت على شي حد ب200…

2021-09-06 / 5:44 مساءً
Photo of “هو مالو”.. إكرام العبدية تطرح جديدها الغنائي

“هو مالو”.. إكرام العبدية تطرح جديدها الغنائي

2021-09-06 / 4:03 مساءً
Photo of بطلة بنات العساس :”الناس عوض ما يعطيو أهمية للانتخابات مقابلين الزغبة لي لقات بامو”

بطلة بنات العساس :”الناس عوض ما يعطيو أهمية للانتخابات…

2021-09-06 / 12:54 مساءً
Photo of إيمي سمير غانم لوالديها : “عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب وعدم أمان غير عادي”

إيمي سمير غانم لوالديها : “عدم وجودكم في حياتي…

2021-09-06 / 11:40 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق