إيمي سمير غانم لوالديها:”انتوا بالنسبه لي مسافرين وراجعين”

نجلاء مزيان: هبة بريس

تحرص الفنانة المصرية إيمي سمير غانم على توجيه الرسائل لوالديها الراحلين بعد الحين و الآخر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و نشرت الفنانة المصرية صورة لوالديها عبر نفس المنصة، أرفقتها برسالة جاء فيها: “يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكو”.

وتابعت: “اللهم أجرني في مصيبتي و اخلفلي خير منها، الله يرحمكم ويغفر لكم و يتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكو، بحبكم للابد”.

و الجدير بالذكر أن “سمير غانم ” وافته المنية ب 20 ماي المنصرم، بينما توفيت الفنانة دلال عبد العزيز في السابع من شهر غشت الماضي.

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