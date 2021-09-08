بالرباط.. بركة وبنكيران يدليان بأصواتهما في الانتخابات
هبة بريس - الرباط
اختار كل من الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، التصويت باكرا في الاستحقاقات الانتخابية المنظمة يومه 8 شتنبر.
وبؤسسة ابن طفيل بحي الرياض بمدينة الرياض، أدلى نزار بركة بصوته على الساعة التاسعة صباحا وسط حضور مهم لوسائل الاعلام.
من جهته، توجه عبد الاله بنكيران، الى اعدادية معاذ بن جبل بحي الليمون، صباحا للادلاء بصوته في الانتخابات.
هذا وستستمر عملية التصويت بكافة مكاتب الاقتراع بمختلف مدن المملكة حتى الساعة السابعة مساء.
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7 تعليقات
إنها الساعات الحاسمة لغسل الأدمغة ولمن يستحق التصويت للجلوس على كرسي الرئاسة نتمنى ان تعود على المواطنين والمواطنات بالنفع.
إذا قمنا بادلان اصواتنا نتمنى ان تكون في محلها المناسب لأننا نريد التغير لصالحنا وليس لصالحهم هههههههه
الانتخابات اعطت مفعولها في الزيادة الساروخية للمواد الغذائية الأساسية لهذا يجب علينا مقاطعة الأصوات لهؤلاء الخونة الذين لا يمارسون مهنتهم بشفافية ومصداقية ..حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
إذا ما فاز السيد بنكيران في الإنتخابات الرئاسية باغلبية الأصوات ستكون الطامة الكبرى.
رحمونا من الكلام عن بنكران لانه لايستحق حتى ذكر اسمه
نتمنى أن تستمر عملية التصويتبكافة مكاتب الاقتراع بمختلف أنحاء المملكة في ظروف جيدة وامنية حتى لايكون هناك تلاعب في الأصوات..
المرجوا من المسؤولين عدم بيع الاصوات او التلاعب وان تمر عملية الاقتراع في تشكيلة ديمقراطية قوية حتى تتم بسلام