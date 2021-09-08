طقس الأربعاء .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا بجنوب شرق البلاد وبداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة بالسهول الواقعة غرب مرتفعات الأطلس.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية محليا بمرتفعات الأطلس وبالمنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة بجنوب البلاد ومن الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي ضعيفة القوة بالقرب من السواحل.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و30 درجة بالجنوب الشرقي، داخل الأقاليم الجنوبية، منطقة سوس، السايس، السهول الداخلية الوسطى، وما بين 13 و18 درجة بالمرتفعاتن وما بين 18 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و45 درجة بداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 23 و28 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و35 درجة بباقي الأنحاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة والجرف الأصفر، وقليل الهيجان إلى هائج في الجنوب.

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