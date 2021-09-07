تسجيل 3524 إصابة و79 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3524 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 889.532 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 79 وفاة ليصل العدد إلى 13.224.

تم التأكد من 6395 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 834.543.

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