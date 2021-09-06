الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى المشاركة في انتخابات 8 شتنبر

هبة بريس - الرباط

وجه الاتحاد المغربي للشغل نداء إلى الاتحادات الجهوية والمحلية، والجامعات المهنية والنقابات الوطنية، وعموم الأجراء، من أجل المشاركة في انتخابات 8 شتنبر بشكل مكثف.

وأكد الاتحاد في بلاغ له، أنه سيشارك في هذه الانتخابات من أجل “قطع الطريق على من هاجموا الطبقة العاملة بتجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور، ورفع سن التقاعد، وخفض المعاشات، والإجهاز على الحريات النقابية، ومحاولة تمرير قوانين تراجعية ضد الطبقة العاملة والحركة النقابية (قانون الإضراب، قانون النقابات الخ…)”.

وأضاف: “كما سنشارك في هاته الانتخابات للتصدي للجهات التي هاجمت الاتحاد المغربي للشغل في الانتخابات المهنية لمناديب الأجراء التي أجريت في يونيو 2021، وأقحمت نفسها كطرف سياسي في انتخابات مهنية محضة”. وفق قوله

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