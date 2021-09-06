مريم الكرع

بطلة بنات العساس :”الناس عوض ما يعطيو أهمية للانتخابات مقابلين الزغبة لي لقات بامو”

2021-09-06 / 12:54 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

استغربت الفنانة المغربية مريم الكرع، عبر تدوينة نشرتها بمنصة انستقرام، (استغربت) الضجة التي خلفتها كوثر بامو إثر عثورها على شعرة وسط طورطة، داعية رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعطاء الأهمية للبرامج الإنتخابية خاصة في الفترة الحالية.

و كتبت الفنانة المغربية الشابة مريم الكرع :”الناس عواض ما يعطيو أهمية للانتخابات ويقراو البرامج اللي غادي تحدد مصيرهم مقابلين الزغبة اللي لقات كوثر بامو”.

و واصلت بطلة مسلسل “بنات العساس” تدوينتها قائلة:” عاطينها أهمية كتار من انهم يعرفو مصلحتهم فين كاينة موضوع تافه هو حديث الساعة، تعيش التفاهة”.

و الجدير بالذكر أن الكوميدية و اليوتيوبر كوثر بامو، قد خلقت الأسبوع المنصرم جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ردة فعلها عقب عثورها على شعرة وسط طورطة بأحد المطاعم الكبرى بمدينة الدار البيضاء.

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