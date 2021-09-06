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نشرة خاصة: موجة حر من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة بهذه المناطق

2021-09-06 / 12:17 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن يشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و41 درجة، يومي الاثنين والثلاثاء، بكل من بني ملال والعرائش وبولمان وشيشاوة والحاجب والرشيدية ووجدة وتازة وجرسيف وفاس والفقيه بنصالح وصفرو وإفران وإنزكان آيت ملول والخميسات وخريبكة ومكناس ومولاي يعقوب ووزان والرحامنة وسيدي إفني وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتاونات واليوسفية.

وخلال نفس الفترة، يرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 42 و44 درجة، بكل من سطات وقلعة السراغنة ومراكش.

وبحسب النشرة، فإنه من المرتقب، أيضا، تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 42 و45 درجة، من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الجمعة المقبل، بكل من أوسرد وآسا-الزاك والسمارة وكلميم وواد الذهب وطاطا وزاكورة وطانطان وتارودانت.

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