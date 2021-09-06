غينيا .. فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد “حتى إشعار آخر”

2021-09-06 / 10:48 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الضباط العسكريون الذين اعتقلوا يوم الأحد 05 شتنبر الرئيس الغيني ألفا كوندي وقرروا حل المؤسسات، فرض حظر تجول في كل أنحاء البلاد “حتى إشعار آخر”، واستبدال حكام المناطق بعسكريين.

وقال الضباط أيضا في بيان ثان بثه التلفزيون الوطني إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة كوندي ومسؤولين آخرين كبار عند الساعة 11,00 صباحا بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين في العاصمة كوناكري.

وأفادوا بأن “حظر التجول سيمتد من الساعة 8:00 مساء وسيشمل جميع أنحاء التراب الوطني حتى إشعار آخر”، لكنهم دعوا الموظفين إلى الالتحاق بمقرات عملهم الاثنين.

كما حث الضباط العسكريون “جميع الوحدات (العسكرية) في الداخل على التزام الهدوء وتفادي التحرك في اتجاه كوناكري”. وقالوا إنهم يودون “طمأنة المجتمع الوطني والدولي بشأن السلامة الجسدية والمعنوية للرئيس السابق . لقد اتخذنا جميع التدابير لضمان حصوله على الرعاية الصحية”.

وكان قوات عسكرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ، أنه قامت باعتقال رئيس غينيا كوناكري ،ألفا كوندي، وتعطيل العمل بالدستور، وحل الحكومة والمؤسسات، وإغلاق الحدود البرية والبحرية للبلد.

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