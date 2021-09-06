صورة تعبيرية

طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-09-06 / 9:15 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا الى حار بكل من السهول الداخلية الوسطى والسايس وجنوب شرق البلاد وداخل سوس والأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل و ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة خلال الصباح و الليل، فضلا عن تشكل سحب غير مستقرة نوعا ما خلال الظهيرة بالمنطقة الشرقية والأطلسين الكبير و المتوسط، مما سيعطي قطرات و رعد محلي.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شرقية بالبوغاز و شمالية بالجنوب ومحليا بالسهول الداخلية الوسطى.كما ستهب جنوبية غربية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية بباقي المناطق. فيما ستهم زوابع من الرياح القوية نوعا ما الأطلس و منطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 31 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية والسايس والسهول الداخلية الوسطى وداخل منطقة سوس، وما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 الى 24 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و45 درجة بالسهول الداخلية الوسطى ووالماس والسايس وملوية وداخل منطقة سوس و اللوكوس والجنوب الشرقي و المناطق الجنوبية والشرقية للأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 25 و 32 درجة بكل من مرتفعات الأطلس و بالقرب من السواحل، وما بين 33 و39 درجة بباقي الجهات.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهادئ الى قليل الهيجان ما بين العرائش والداخلة وقليل الهيجان الى هائج بالجنوب.

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