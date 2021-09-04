مركز أمريكي : قطع العلاقات مع المغرب.. الجزائر تحاول تأليب شعبها ضد عدو خارجي

2021-09-04 / 10:21 مساءً
0
هبة بريس- و م ع

أكد “معهد الشرق الأوسط” الأمريكي أن الجزائر تحاول ، من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، صرف أنظار شعبها عن المشاكل الداخلية وتأليبه ضد عدو خارجي.

وأوضحت مديرة برنامج شمال إفريقيا والساحل بالمعهد الأمريكي ، إنتصار فقير، أن الجزائر اختارت قطع علاقاتها “التي تحجمت أصلا إلى حدها الأدنى” مع المملكة ،”حتى لو انطوى ذلك على تعريض صادراتها الرئيسية من الطاقة للخطر، وهو سلوك أشبه مايكون برسم خط في الرمال دون تحقيق أي تأثير على المغرب، عدا السعي إلى صرف انتباه رأيها العام عن المشاكل الداخلية وتأليبه ضد عدو خارجي”.

وأبرزت الباحثة، في مقال تحليلي نشر مؤخرا تحت عنوان: “ما الذي يؤجج التوتر بين الجزائر والمغرب؟”، أن التحدي الحقيقي بالنسبة للحكام العسكريين الجزائريين هو إقناع الشعب الجزائري المنكفئ على الذات بأن المغرب يمثل تهديدا أكبر لرفاهيته من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية الداخلية”.

وذكرت بأن “الشعور بالضغينة والريبة تجاه المغرب، الذي يغذيه العسكر والنخبة الحاكمة في الجزائر، عميق وتعود جذوره إلى النزاع الحدودي في سنوات الستينات وإلى التوترات الإيديولوجية في زمن الحرب الباردة”.

وأضافت أن “طموحات المغرب المتنامية لتوسيع دائرة تأثيره السياسي والاقتصادي على المستوى الإقليمي تظل مزعجة للبعض داخل الجيش الجزائري”.

وبحسب كاتبة المقال، فإن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء “وجه ضربة” للجهود الجزائرية الرامية إلى عزل المغرب بشأن هذه القضية، مشيرة إلى أن الاعتراف الأمريكي يشكل “انتصارا كبيرا” للمغرب.

من جهة أخرى، أكدت الباحثة بمركز التفكير الأمريكي، أن الجزائر تظهر “توجسا شديدا حيال التعاون المغربي – الإسرائيلي المتزايد”، مسجلة أن الجزائر كانت قد”انتقدت بشدة” تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

لذلك ،تقول الباحثة، فإن الجزائر “مهووسة بشكل متزايد بإثبات نفسها كقوة إقليمية بعد سنتين من القلاقل الداخلية، وانحسار دورها ،منذ فترة زمنية أطول، في القضايا الإقليمية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الطالبي العلمي يرد على الأزمي :”هذا إنسان حقود لا يصلح أن يكون مسؤولا“

الطالبي العلمي يرد على الأزمي :”هذا إنسان حقود لا…

2021-09-04 / 11:59 مساءً
Photo of بريطانيا والاعتراف بمغربية الصحراء…”إشارات خاصة“ تبعث على التفاؤل

بريطانيا والاعتراف بمغربية الصحراء…”إشارات خاصة“ تبعث على التفاؤل

2021-09-04 / 11:42 مساءً
Photo of مواطنون يطردون العثماني أثناء حملته الانتخابية بالرباط (فيديو)

مواطنون يطردون العثماني أثناء حملته الانتخابية بالرباط (فيديو)

2021-09-04 / 11:22 مساءً
Photo of بحضور أخنوش.. الطالبي العلمي : “البيجيدي يدعو لمقاطعة الانتخابات بشكل مغلف وحنا عايقين بيهم “

بحضور أخنوش.. الطالبي العلمي : “البيجيدي يدعو لمقاطعة الانتخابات…

2021-09-04 / 10:56 مساءً
Photo of جزائريون للعسكر :” شنو خاصك العريان خصني “اس 500″ أمولاي”

جزائريون للعسكر :” شنو خاصك العريان خصني “اس 500″…

2021-09-04 / 9:41 مساءً
Photo of أخنوش من تطوان : التجمع الوطني للأحرار وضع برنامجا انتخابيا بإلتزامات قابلة للتطبيق

أخنوش من تطوان : التجمع الوطني للأحرار وضع برنامجا…

2021-09-04 / 9:40 مساءً
Photo of أخنوش من تطوان: “الطالبي العلمي من ركائز الحزب ونفتخر بعمله “

أخنوش من تطوان: “الطالبي العلمي من ركائز الحزب ونفتخر…

2021-09-04 / 8:50 مساءً
Photo of وقوف المغرب على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين هو “عامل نجاح”

وقوف المغرب على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين هو…

2021-09-04 / 7:51 مساءً
Photo of “نداء الى العقل”.. 100 شخصية مغربية وجزائرية تطلق عريضة لوقف التصعيد

“نداء الى العقل”.. 100 شخصية مغربية وجزائرية تطلق عريضة…

2021-09-04 / 6:59 مساءً
Photo of أمين شطيبة …أصغر مرشح ب”تيط مليل“ ينشد التغيير وخدمة الساكنة

أمين شطيبة …أصغر مرشح ب”تيط مليل“ ينشد التغيير وخدمة…

2021-09-04 / 5:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق