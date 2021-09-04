سيصبح رسميا.. هل يفرض المغرب “جواز التلقيح” لولوج الأماكن العمومية ؟

هبة بريس- الرباط

بعد نجاح الحملة الوطنية للتلقيح ، تتجه وزارة الصحة المغربية الى فرض جواز التلقيح على جميع المواطنين حتى يتمكنوا من دخول الأماكن والفضاءات العمومية، كما حدث مؤخرا في فرنسا.

وكشف الإعلان المخصص لدعوة المواطنين للخضوع إلى التلقيح في أقرب الأجال، بأن دخول المقاهي والمطاعم والحمامات وقاعات السينما والمسرح وغيرها من الأماكن والفضاءات العمومية سيصبح مشروطا بالتوفر على “جواز التلقيح” سعيا لتوفير الوقاية الجماعية.

ويسعى المغرب الى الاسراع في تلقيح جميع الفئات العمرية ضمانا للمناعة الجماعية والتمكن من استئناف الحركة الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل.

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