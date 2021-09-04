كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

تسجيل 4310 إصابات و70 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-04 / 4:52 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4310 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 881042 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 70 وفاة ليصل العدد إلى 12.993 وفاة، بينما تم التأكد من 4926 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 818596 متعاف.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سرقة زوجة رئيس سابق لموريتانيا تطيح بعشرة أشخاص

سرقة زوجة رئيس سابق لموريتانيا تطيح بعشرة أشخاص

2021-09-04 / 5:37 مساءً
Photo of أخصائي مغربي: المملكة نموذج رائد في مجال التلقيح قاريا وإقليميا

أخصائي مغربي: المملكة نموذج رائد في مجال التلقيح قاريا…

2021-09-04 / 2:13 مساءً
Photo of نشرة خاصة: موجة حر بعدد من المناطق من الأحد إلى الأربعاء

نشرة خاصة: موجة حر بعدد من المناطق من الأحد…

2021-09-04 / 1:46 مساءً
Photo of طقس السبت.. طقس حار بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت.. طقس حار بمعظم مناطق المملكة

2021-09-04 / 9:10 صباحًا
Photo of الملك يهنئ الأبطال المغاربة الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الموازية بطوكيو

الملك يهنئ الأبطال المغاربة الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب…

2021-09-03 / 11:42 مساءً
Photo of تشجير وتخليف 1100 هكتارا بغابة “سوكنا” بإقليم شفشاون لتخفيف آثار الحرائق

تشجير وتخليف 1100 هكتارا بغابة “سوكنا” بإقليم شفشاون لتخفيف…

2021-09-03 / 11:24 مساءً
Photo of هام إلى التلاميذ: اختيار مركز التلقيح بدون شرط عنوان السكن

هام إلى التلاميذ: اختيار مركز التلقيح بدون شرط عنوان…

2021-09-03 / 10:34 مساءً
Photo of السلطات تمنع دعاة مقاطعة الانتخابات من تنظيم نشاط لهم بالدار البيضاء

السلطات تمنع دعاة مقاطعة الانتخابات من تنظيم نشاط لهم…

2021-09-03 / 10:01 مساءً
Photo of بي. بي. سي”: الجزائر تناور بجعل المغرب كبش فداء..

بي. بي. سي”: الجزائر تناور بجعل المغرب كبش فداء..

2021-09-03 / 9:38 مساءً
Photo of النظام الجزائري يريد “صفر معارضة

النظام الجزائري يريد “صفر معارضة

2021-09-03 / 9:05 مساءً

تعليق واحد

  1. هانحن نتابع سيناريوهات كوفيد 19 ككل يوم تظهر لنا أرقام جديدة مرة ارتفاع ومرة انخفاض ولا ندري الى أي حد ستصل هذه الأرقام في الأيام المقبلة وبالاخص نحن مقبلين على الاقتراعات الانتخابية هههههههه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق