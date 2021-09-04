نشرة خاصة: موجة حر بعدد من المناطق من الأحد إلى الأربعاء

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن يشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من يوم غد الأحد وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 40 و45 درجة، يومي الأحد والإثنين المقبلين، بكل من أوسرد وأسا-الزاك وبني ملال وبن سليمان وبوجدور وشيشاوة والحاجب وقلعة السراغنة والراشدية والسمارة وفاس والفقيه بن صالح وكلميم والخميسات وخريبكة ومراكش ومكناس ومولاي يعقوب وواد الذهب ووزان والرحامنة وسطات وسيدي بنور وسيدي إفني وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطانطان وتاونات وتارودانت وطاطا واليوسفية وزاكورة.

وأضافت النشرة أنه من المرتقب أيضا تسجيل نفس درجات الحرارة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بكل من أوسرد وآسا -الزاك والسمارة وكلميم وإنزكان-آيت ملول وواد الذهب وسيدي إفني وتارودانت وطاطا وزاكورة.

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