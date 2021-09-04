صورة تعبيرية

نشرة خاصة: موجة حر بعدد من المناطق من الأحد إلى الأربعاء

2021-09-04 / 1:46 مساءً
0
هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن يشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من يوم غد الأحد وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 40 و45 درجة، يومي الأحد والإثنين المقبلين، بكل من أوسرد وأسا-الزاك وبني ملال وبن سليمان وبوجدور وشيشاوة والحاجب وقلعة السراغنة والراشدية والسمارة وفاس والفقيه بن صالح وكلميم والخميسات وخريبكة ومراكش ومكناس ومولاي يعقوب وواد الذهب ووزان والرحامنة وسطات وسيدي بنور وسيدي إفني وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطانطان وتاونات وتارودانت وطاطا واليوسفية وزاكورة.

وأضافت النشرة أنه من المرتقب أيضا تسجيل نفس درجات الحرارة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بكل من أوسرد وآسا -الزاك والسمارة وكلميم وإنزكان-آيت ملول وواد الذهب وسيدي إفني وتارودانت وطاطا وزاكورة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخصائي مغربي: المملكة نموذج رائد في مجال التلقيح قاريا وإقليميا

أخصائي مغربي: المملكة نموذج رائد في مجال التلقيح قاريا…

2021-09-04 / 2:13 مساءً
Photo of طقس السبت.. طقس حار بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت.. طقس حار بمعظم مناطق المملكة

2021-09-04 / 9:10 صباحًا
Photo of الملك يهنئ الأبطال المغاربة الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الموازية بطوكيو

الملك يهنئ الأبطال المغاربة الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب…

2021-09-03 / 11:42 مساءً
Photo of تشجير وتخليف 1100 هكتارا بغابة “سوكنا” بإقليم شفشاون لتخفيف آثار الحرائق

تشجير وتخليف 1100 هكتارا بغابة “سوكنا” بإقليم شفشاون لتخفيف…

2021-09-03 / 11:24 مساءً
Photo of هام إلى التلاميذ: اختيار مركز التلقيح بدون شرط عنوان السكن

هام إلى التلاميذ: اختيار مركز التلقيح بدون شرط عنوان…

2021-09-03 / 10:34 مساءً
Photo of السلطات تمنع دعاة مقاطعة الانتخابات من تنظيم نشاط لهم بالدار البيضاء

السلطات تمنع دعاة مقاطعة الانتخابات من تنظيم نشاط لهم…

2021-09-03 / 10:01 مساءً
Photo of بي. بي. سي”: الجزائر تناور بجعل المغرب كبش فداء..

بي. بي. سي”: الجزائر تناور بجعل المغرب كبش فداء..

2021-09-03 / 9:38 مساءً
Photo of النظام الجزائري يريد “صفر معارضة

النظام الجزائري يريد “صفر معارضة

2021-09-03 / 9:05 مساءً
Photo of بينها المغرب.. رئيس إسرائيل يحث على مقاطعة مؤتمر “ديربان” بجنوب افريقيا

بينها المغرب.. رئيس إسرائيل يحث على مقاطعة مؤتمر “ديربان”…

2021-09-03 / 7:56 مساءً
Photo of سبتة : توظيف أستاذة لتعليم 1000 قاصر مغربي

سبتة : توظيف أستاذة لتعليم 1000 قاصر مغربي

2021-09-03 / 6:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق