بارالمبياد طوكيو.. المغربي عزالدين النويري يتوج بالفضية في رمي الجلة

2021-09-04 / 12:13 مساءً
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هبة بريس

توج البطل المغربي عز الدين النويري بالميدالية الفضية لمسابقة رمي الجلة (فئة F34 ) ، التي جرت صباح اليوم الاربعاء ،برسم دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو ،المتواصلة حاليا بالعاصمة اليابانية إلى غاية خامس شتنبر الجاري.

وجاء تتويج النويري بعد احتلاله الرتبة الثانية برمية بلغت 11.54 مترا ،و راء الأردني أحمد هندي صاحب المركز الأول و الميدالية الذهبية ، الذي حطم بالمناسبة الرقم القياسي العالمي ، المسجل باسمه ، محققا رقما بارالمبيا جديدا قدره 12.25 مترا.

وحل في المركز الثالث القطري عبد القدير عبد الرحمن ليتوج بالميدالية البرونزية بعد أن سجل مسافة بلغت 11.36 مترا.

وسبق للنويري أن توج بالميدالية الذهبية في دورة لندن 2012، ومثلها في دورة ريو دي جانيرو 2016، قبل أن يضيف فضية دورة “طوكيو 2020” إلى سجله.

كما تميزت المشاركة المغربية اليوم السبت بإحراز المنتخب الوطني المغربي للمكفوفين للميدالية البرونزية، عقب انتصاره في مباراة الترتيب على نظيره الصيني برباعية نظيفة.

وعقب هذا الانجاز المزدوج يصل رصيد المغرب حاليا الى 8 ميداليات ، منها ذهبية لعبد السلام حيلي ، وأربع فضيات لكل من فوزية القسيوي ، ويسرى كريم ومحمد أمكون و عزدين النوري ، وثلاث نحاسيات لحياة الكرعة وسعيدة عمودي و المنتخب الوطني المغربي للمكفوفين.

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