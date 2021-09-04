مهاجر مغربي يقع في قبضة أمن إيطاليا متلبسا بحيازة وترويج المخدرات

2021-09-04 / 9:50 صباحًا
0
ع اللطيف الباز - ايطاليا

مكنت المصالح الأمنية بمدينة بريشيا شمال إيطاليا، من توقيف مهاجر مغربي يبلغ من العمر 25 سنة، أثناء عملية تفتيش روتينية في حالة تلبس بحيازته مخدر الكوكايين .

ووفقا لمصدر أمني رفيع المستوى أن عملية التفتيش التي أجرتها عناصر الكرابنيري على سيارة المعني بالأمر، مكنت من حجز مبلغ مالي مهم قدر ب 122 ألف يورو إضافة إلى 3 كيلوغرام من المخدرات الصلبة ،وأضاف المصدر ذاته أن “كمية الكوكايين المحجوزة كانت مخبأة بعناية في قعر سيارة.

الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من المدعي العام ببريشيا قصد البحث معه حول إحتمال وجود شركاء له في ترويج المخدرات القوية لتحديد هوياتهم و توقيفهم في أقرب الآجال ،في إنتظار عرضه على أنظار العدالة، فيما أنجزت برقيات بحث في حق مزوديه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع مغربي غرقا أثناء محاولته العبور سباحة نحو سبتة المحتلة

مصرع مغربي غرقا أثناء محاولته العبور سباحة نحو سبتة…

2021-09-03 / 5:08 مساءً
Photo of إسبانيا: حركة إنتقالية واسعة تهم الموظفين الديبلوماسيين من مختلف المراكز

إسبانيا: حركة إنتقالية واسعة تهم الموظفين الديبلوماسيين من مختلف…

2021-09-01 / 1:26 مساءً
Photo of سفارة المملكة بجاكرتا تنظم قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية

سفارة المملكة بجاكرتا تنظم قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية

2021-08-31 / 4:11 مساءً
Photo of الدنمارك.. مؤسسة الامام مالك تستلهم الدبلوماسية الدينية من الرؤية الملكية

الدنمارك.. مؤسسة الامام مالك تستلهم الدبلوماسية الدينية من الرؤية…

2021-08-30 / 9:44 صباحًا
Photo of مدريد: “محام مزور” ينصب على سيدة مغربية في مبلغ ” 40 ألف أورو”

مدريد: “محام مزور” ينصب على سيدة مغربية في مبلغ…

2021-08-27 / 11:41 مساءً
Photo of مؤشرات على عودة السفيرة الى مدريد… طاقم الخدم يظهر بعد غياب طويل

مؤشرات على عودة السفيرة الى مدريد… طاقم الخدم يظهر…

2021-08-25 / 5:56 مساءً
Photo of إيطاليا: مصرع مهاجر مغربي غرقا في عرض بحيرة بعد مطاردة بوليسية

إيطاليا: مصرع مهاجر مغربي غرقا في عرض بحيرة بعد…

2021-08-24 / 9:49 صباحًا
Photo of بيلباو: جثة شابة مغربية تنتظر الترحيل لأزيد من شهر وسط جدل علمي

بيلباو: جثة شابة مغربية تنتظر الترحيل لأزيد من شهر…

2021-08-20 / 10:58 مساءً
Photo of فرنسا تدرج المغرب والجزائر على القائمة الحمراء لوباء كورونا

فرنسا تدرج المغرب والجزائر على القائمة الحمراء لوباء كورونا

2021-08-19 / 12:04 مساءً
Photo of عشرات الأفارقة يتسللون إلى مليلية المحتلة

عشرات الأفارقة يتسللون إلى مليلية المحتلة

2021-08-17 / 12:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق