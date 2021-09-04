مهاجر مغربي يقع في قبضة أمن إيطاليا متلبسا بحيازة وترويج المخدرات

ع اللطيف الباز - ايطاليا

مكنت المصالح الأمنية بمدينة بريشيا شمال إيطاليا، من توقيف مهاجر مغربي يبلغ من العمر 25 سنة، أثناء عملية تفتيش روتينية في حالة تلبس بحيازته مخدر الكوكايين .

ووفقا لمصدر أمني رفيع المستوى أن عملية التفتيش التي أجرتها عناصر الكرابنيري على سيارة المعني بالأمر، مكنت من حجز مبلغ مالي مهم قدر ب 122 ألف يورو إضافة إلى 3 كيلوغرام من المخدرات الصلبة ،وأضاف المصدر ذاته أن “كمية الكوكايين المحجوزة كانت مخبأة بعناية في قعر سيارة.

الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من المدعي العام ببريشيا قصد البحث معه حول إحتمال وجود شركاء له في ترويج المخدرات القوية لتحديد هوياتهم و توقيفهم في أقرب الآجال ،في إنتظار عرضه على أنظار العدالة، فيما أنجزت برقيات بحث في حق مزوديه.

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