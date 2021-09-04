طقس السبت.. طقس حار بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الداخلية، وأقصى الجنوب وجنوب-شرق البلاد.

وسيلاحظ تمركز سحب ركامية وغير مستقرة نوعا ما فوق الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي.

كما ستهم كتل ضبابية محلية سهول المحيط الأطلسي الشمالية، وزوابع رملية جنوب المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال بالأقاليم الجنوبية، من الجنوب-الغربي بجنوب-شرق البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، ومن الشمال بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و31 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 19 و24 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و44 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمناطق الجنوبية والشرقية للأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و33 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 33 و38 درجة بباقي أرجاء البلاد.

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