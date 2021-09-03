كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

تسجيل 4381 إصابة و104 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-03 / 4:46 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 4381 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 876.732 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 104 وفاة ليصل العدد إلى 12.923 وفاة، بينما تم التأكد من 6237 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 813.670 متعاف.

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‫4 تعليقات

  1. إن القصة مملة كل يوم نندهش بارقام مختلفة على الأخرى الأمس رقم آخر واليوم رقم جديد وغذا ماذا؟؟؟؟؟اليس هذآ ممل لا نعرف مصدرها وحقيقتها!!!!!!!

  3. هل الزكام الحاد يدخل في تركبة كورونا ؟؟؟.سؤال لابد من الإجابة يا وزارة الصحة لان نلاحظ هذه الأرقام التي اصبحت لا تداق

  4. هل هذه الأرقام التي تدلي بها وزارة الصحة في مصلحة الانتخابات لأننا الآن في حملة الانتخابات لهذا لابد من الأرقام ان نتخفض هههههههه

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