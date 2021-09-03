بارالمبياد طوكيو.. المغربي أيوب سادني يتأهل إلى نهائي 400 متر
هبة بريس
تأهل العداء المغربي أيوب سادني، اليوم الجمعة، إلى نهائي سباق 400 متر (فئة T47 ) المدرج ضمن منافسات العاب القوى في إطار دورة الألعاب الأولمبية البارالمبية المتواصلة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.
وحقق سادني أفضل توقيت له بزمن قدره 47 ثانية 82/100 ، متقدما على البرازيلي بيتروشيو فيريرا دوس سانتوس، (49 ثانية 76/100 )، في حين احتل الأمريكي يارفان سامبل المركز الثالث (50 ثانية 01/100).
وسيخوض العداء المغربي السباق النهائي يوم غد السبت بهدف زيادة حصيلة المغرب من الميداليات في هذه الألعاب .
و يصل رصيد المغرب حاليا الى ست ميداليات، منها ذهبية لعبد السلام حيلي، وثلاث فضيات لكل من فوزية القسيوي، ويسرى كريم ومحمد أمكون، ونحاسية لحياة الكرعة وسعيدة عمودي.
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