بارالمبياد طوكيو.. المغربي أيوب سادني يتأهل إلى نهائي 400 متر

2021-09-03 / 1:39 مساءً
0
هبة بريس

تأهل العداء المغربي أيوب سادني، اليوم الجمعة، إلى نهائي سباق 400 متر (فئة T47 ) المدرج ضمن منافسات العاب القوى في إطار دورة الألعاب الأولمبية البارالمبية المتواصلة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحقق سادني أفضل توقيت له بزمن قدره 47 ثانية 82/100 ، متقدما على البرازيلي بيتروشيو فيريرا دوس سانتوس، (49 ثانية 76/100 )، في حين احتل الأمريكي يارفان سامبل المركز الثالث (50 ثانية 01/100).

وسيخوض العداء المغربي السباق النهائي يوم غد السبت بهدف زيادة حصيلة المغرب من الميداليات في هذه الألعاب .

و يصل رصيد المغرب حاليا الى ست ميداليات، منها ذهبية لعبد السلام حيلي، وثلاث فضيات لكل من فوزية القسيوي، ويسرى كريم ومحمد أمكون، ونحاسية لحياة الكرعة وسعيدة عمودي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خاليلوزيتش : فوزنا أمام السودان مستحق

خاليلوزيتش : فوزنا أمام السودان مستحق

2021-09-03 / 9:55 صباحًا
Photo of المنتخب المغربي يهزم نظيره السوداني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المغربي يهزم نظيره السوداني في التصفيات المؤهلة لكأس…

2021-09-02 / 11:03 مساءً
Photo of رسميا .. مارسيليا يضم الدولي المغربي امين حارث

رسميا .. مارسيليا يضم الدولي المغربي امين حارث

2021-09-02 / 4:12 مساءً
Photo of لقطة اليوم.. عداء جزائري يعانق زميله المغربي بعد تتويجهما بالبارالمبياد

لقطة اليوم.. عداء جزائري يعانق زميله المغربي بعد تتويجهما…

2021-09-02 / 2:28 مساءً
Photo of العداء المغربي محمد أمكون يفوز بالميدالية الفضية بالبارالمبياد

العداء المغربي محمد أمكون يفوز بالميدالية الفضية بالبارالمبياد

2021-09-02 / 11:45 صباحًا
Photo of العداء عبد السلام حيلي يهدي المغرب أول ذهبية في بارالمبياد طوكيو

العداء عبد السلام حيلي يهدي المغرب أول ذهبية في…

2021-09-02 / 10:19 صباحًا
Photo of بعد تسجيله 110 أهداف.. كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ

بعد تسجيله 110 أهداف.. كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ

2021-09-02 / 9:33 صباحًا
Photo of رونالدو: عودتي إلى مانشستر يونايتد “أفضل قرار”

رونالدو: عودتي إلى مانشستر يونايتد “أفضل قرار”

2021-09-01 / 3:21 مساءً
Photo of الدوري الإسباني.. اللاعب المغربي الزلزولي يتعاقد مع برشلونة

الدوري الإسباني.. اللاعب المغربي الزلزولي يتعاقد مع برشلونة

2021-09-01 / 1:44 مساءً

الألعاب البارالمبية.. يسرى كريم وحياة الكرعة تحرزان الفضية و…

2021-09-01 / 10:33 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق