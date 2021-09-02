رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بتطوان شفشاون

هبة بريس

رفعت اللجنة المكلفة بمتابعة الوسط البحري والصدفيات، اليوم الخميس، الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات واد لاو- قاع اسراس، التابعة للمنطقة البحرية تطوان شفشاون.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن نتائج التحليلات التي قام بها المعهد الوطني للبحث البحري أظهرت استقرارا للوسط وتطهيرا شاملا للصدفيات على مستوى المنطقة السالفة الذكر.

ومن جهة أخرى، أوصت اللجنة المستهلكين بـ”عدم التزود سوى بالمنتوجات المعبأة التي تحمل العلامة الصحية التي تحدد مصدرها والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية)”.

ونبه البلاغ إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها دون احترام المواصفات “لا تتوفر على أي ضمانة للمستهلك وتشكل خطرا على الصحة العمومية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0