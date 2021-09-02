ظهر في فيديو يعنف ابنه القاصر.. أمن مراكش يوقف خمسينيا

2021-09-02 / 3:39 مساءً
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هبة بريس - مراكش

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، منتصف ليلة أمس الأربعاء فاتح شتنبر الجاري، من توقيف حارس سيارات يبلغ من العمر 59 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعنيف ابنه القاصر البالغ من العمر 07 سنوات.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع إشعار تقدمت به ممثلة إحدى الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الطفولة، حول تعرض الطفل الضحية لسوء المعاملة والعنف الجسدي من قبل والده، وهي الأفعال التي تم توثيقها بمقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه ويتم توقيفه بمنزل بحي “دوار العسكر القديم” بمدينة مراكش.

وقد نقل الطفل القاصر للمستشفى من أجل الخضوع للفحوص والعلاجات الضرورية، فيما تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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