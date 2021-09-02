العداء المغربي محمد أمكون يفوز بالميدالية الفضية بالبارالمبياد

2021-09-02 / 11:45 صباحًا
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هبة بريس

أحرز العداء محمد أمكون الميدالية الفضية الثانية للمغرب في دورة الألعاب الاولمبية الموازية “البارالمبية” المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، عقب احتلاله المركز الثاني في سباق 400 متر – فئة ضعاف البصر (T 13) ، والذي جرى صباح اليوم الخميس .

واحتل أمكون الرتبة الثانية في السباق بتوقيت قدره 47 ثانية و70 جزء من المائة، فيما آلت الميدالية الذهبية للجزائري اسكندر جميل عثماني ،الذي حطم الرقم القياسي العالمي قاطعا السباق في توقيت قدره 46 ثانية و70 جزء من المائة.

وعادت الميدالية النحاسية للعداء النامبيبي جوهانس نامبالا بتوقيت 48 ثانية و 76 جزء من المائة .

وكان أمكون ،الحامل للرقم القياسي العالمي السابق، قد توج في دورة ريو دي جانيرو في البرازيل سنة 2016 بالذهبية، علما أنه حقق برونزية دورة لندن التي جرت سنة 2012.

وتميزت المشاركة المغربية اليوم الخميس بإحراز العداء عبد السلام حيلي أول ميدالية ذهبية للمغرب في هذه الالعاب بعد انتزاعه المركز الأول في سباق 400 متر ضمن فئة ضعاف البصر T12.

وبهذا الانجاز المزدوج المحقق من قبل العداءين حيلي و امكون يرتفع رصيد المغرب الى خمس ميداليات (ذهبية و فضيتان و نحسيتان).

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