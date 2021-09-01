كورونا المغرب
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تسجيل 6020 إصابة و100 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-01 / 4:47 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 6020 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 866.968 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 100 وفاة ليصل العدد إلى 12.749 وفاة، بينما تم التأكد من 7057 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 800.664 متعاف.

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‫6 تعليقات

  3. اكيد الاقتراعات الانتخابية على الابواب لهذا بدأ هذآ التراجع في الإصابات فلا تندهشوا ولكن ترقبوا بعد الانتخابات ماذا سيحصل؟؟؟؟

  5. يجب على المسؤولين ووزارة الصحة والمنظومة الصحية المساهمة في الحد من هذآ الفيروس القاتل وان يلتزموا بقوانين الإحترازية الوقائية اللازمة حتى لاتنتشر العدوى بين الناس

  6. إن هذه الأرقام المهولة من الاصابات والوفيات فالمشكل الغويص هو قلة الاوكسجين وكذا نقص في الأدوية وعدم احترام الاحترازات والتدابير الوقائية اللازمة .

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