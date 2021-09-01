كريستيانو رونالدو

رونالدو: عودتي إلى مانشستر يونايتد “أفضل قرار”

2021-09-01 / 3:21 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

وعد البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الأربعاء بمساعدة فريقه الجديد مانشستر يونايتد على الفوز بالبطولات الكبرى من جديد ووصف عودته لناديه السابق بأنه “أفضل قرار” وبأنه بداية لمرحلة جديدة.

وقال رونالدو (36 عاما) عبر موقعه ناديه الرسمي على الانترنت “أعتقد أنه أفضل قرار اتخذته.. أنا أود الاستمرار ودخول التاريخ من جديد وسأحاول مساعدة مانشستر على تحقيق نتائج كبيرة والفوز بالألقاب وأهمها الفوز ببطولات كبيرة”.

وأكد رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات أن أليكس فيرجسون مدرب يونايتد السابق لعب دورا كبيرا في عودته إلى أولد ترافورد.

وقال رونالدو “السير أليكس فيرجسون هو بمثابة أب لي في كرة القدم ولقد ساعدني كثيرا وعلمني أشياء كثيرة وفي رأيي فإنه لعب دورا كبيرا (في العودة) بسبب العلاقة بيننا وتواصلنا الدائم وهو شخص رائع”.
وأشاد رونالدو بالعلاقة مع مدرب يونايتد الحالي أولي جونار سولشار الذي سبق ولعب إلى جانبه في يونايتد طوال أربعة مواسم.

وأضاف عن ذلك “تحدثت معه. لكننا سنتحدث أكثر بصورة مباشرة حتى يتسنى لي معرفة توقعاته.

“علاقتي معه رائعة كما سبق وقلت. وجودي في مانشستر هدفه مساعدة الفريق على تحقيق النتائج المرجوة ويمكن للمدرب الاعتماد علي في تحقيق ما يريده”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدوري الإسباني.. اللاعب المغربي الزلزولي يتعاقد مع برشلونة

الدوري الإسباني.. اللاعب المغربي الزلزولي يتعاقد مع برشلونة

2021-09-01 / 1:44 مساءً

الألعاب البارالمبية.. يسرى كريم وحياة الكرعة تحرزان الفضية و…

2021-09-01 / 10:33 صباحًا
Photo of المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يفوز على نظيره البانامي

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يفوز على نظيره…

2021-08-31 / 9:40 مساءً
Photo of الألعاب البارالمبية : المنتخب المغربي للمكفوفين يتأهل إلى نصف النهائي

الألعاب البارالمبية : المنتخب المغربي للمكفوفين يتأهل إلى نصف…

2021-08-31 / 2:49 مساءً
Photo of في أول تعليق له.. كريستيانو رونالدو:”مانشستر له مكانة خاصة في قلبي”

في أول تعليق له.. كريستيانو رونالدو:”مانشستر له مكانة خاصة…

2021-08-31 / 11:25 صباحًا
Photo of الألعاب البارالمبية..المغربية سعيدة عمودي تحرز النحاسية في رمي الجلة

الألعاب البارالمبية..المغربية سعيدة عمودي تحرز النحاسية في رمي الجلة

2021-08-31 / 10:24 صباحًا
Photo of الزمالك يوافق على انتقال اللاعب حميد أحداد للرجاء البيضاوي

الزمالك يوافق على انتقال اللاعب حميد أحداد للرجاء البيضاوي

2021-08-31 / 9:46 صباحًا
Photo of “روبن سيميدو” نجم أولمبياكوس متهم بـ “اغتصاب” مراهقة

“روبن سيميدو” نجم أولمبياكوس متهم بـ “اغتصاب” مراهقة

2021-08-30 / 6:47 مساءً
Photo of المغربي يونس عبد الحميد أحسن لاعب في مباراة ريمس أمام باريس سان جيرمان

المغربي يونس عبد الحميد أحسن لاعب في مباراة ريمس…

2021-08-30 / 5:49 مساءً
Photo of تمهيدا لانتقاله ل”مانشستر يونايتد”.. رونالدو يجتاز الفحص الطبي

تمهيدا لانتقاله ل”مانشستر يونايتد”.. رونالدو يجتاز الفحص الطبي

2021-08-30 / 1:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق