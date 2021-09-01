رونالدو: عودتي إلى مانشستر يونايتد “أفضل قرار”

هبة بريس - وكالات

وعد البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الأربعاء بمساعدة فريقه الجديد مانشستر يونايتد على الفوز بالبطولات الكبرى من جديد ووصف عودته لناديه السابق بأنه “أفضل قرار” وبأنه بداية لمرحلة جديدة.

وقال رونالدو (36 عاما) عبر موقعه ناديه الرسمي على الانترنت “أعتقد أنه أفضل قرار اتخذته.. أنا أود الاستمرار ودخول التاريخ من جديد وسأحاول مساعدة مانشستر على تحقيق نتائج كبيرة والفوز بالألقاب وأهمها الفوز ببطولات كبيرة”.

وأكد رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات أن أليكس فيرجسون مدرب يونايتد السابق لعب دورا كبيرا في عودته إلى أولد ترافورد.

وقال رونالدو “السير أليكس فيرجسون هو بمثابة أب لي في كرة القدم ولقد ساعدني كثيرا وعلمني أشياء كثيرة وفي رأيي فإنه لعب دورا كبيرا (في العودة) بسبب العلاقة بيننا وتواصلنا الدائم وهو شخص رائع”.

وأشاد رونالدو بالعلاقة مع مدرب يونايتد الحالي أولي جونار سولشار الذي سبق ولعب إلى جانبه في يونايتد طوال أربعة مواسم.

وأضاف عن ذلك “تحدثت معه. لكننا سنتحدث أكثر بصورة مباشرة حتى يتسنى لي معرفة توقعاته.

“علاقتي معه رائعة كما سبق وقلت. وجودي في مانشستر هدفه مساعدة الفريق على تحقيق النتائج المرجوة ويمكن للمدرب الاعتماد علي في تحقيق ما يريده”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0