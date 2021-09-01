السلطات تحبط محاولة هجرة العشرات من الأفارقة نحو سبتة المحتلة

هبة بريس - تطوان

كشفت مصادر مطلعة أن عناصر القوات المساعدة و الجيش الملكي و السلطات العمومية قامت باحباط محاولة للهجرة السرية عبر المركز الحدودي بليونش ليلة اليوم حوالي الساعة الحادية عشرة.

ووفق ذات المصادر، فقد تفاجأت ساكنة بليونش بهجوم نحو مئة مهاجر سري ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء مدججين بأسلحة و عصي في محاولة لتجاوز السياج الحديدي للعبور لمدينة سبتة المحتلة.

هذا و قد ثمنت الساكنة المحلية حضور عامل الاقليم و مسؤولي القوات المساعدة، والدرك الملكي و القوات المسلحة و السلطات، حيث تم التدخل في حينه ليتم احباط هذا الهجوم و القاء القبض على عدد كبير منهم.

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