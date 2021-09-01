الصورة من الأرشيف

السلطات تحبط محاولة هجرة العشرات من الأفارقة نحو سبتة المحتلة

2021-09-01 / 2:14 مساءً
0
هبة بريس - تطوان

كشفت مصادر مطلعة أن عناصر القوات المساعدة و الجيش الملكي و السلطات العمومية قامت باحباط محاولة للهجرة السرية عبر المركز الحدودي بليونش ليلة اليوم حوالي الساعة الحادية عشرة.

ووفق ذات المصادر، فقد تفاجأت ساكنة بليونش بهجوم نحو مئة مهاجر سري ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء مدججين بأسلحة و عصي في محاولة لتجاوز السياج الحديدي للعبور لمدينة سبتة المحتلة.

هذا و قد ثمنت الساكنة المحلية حضور عامل الاقليم و مسؤولي القوات المساعدة، والدرك الملكي و القوات المسلحة و السلطات، حيث تم التدخل في حينه ليتم احباط هذا الهجوم و القاء القبض على عدد كبير منهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : تعثر في أشغال مشروع تهيئة المدينة لهذا السبب

أكادير : تعثر في أشغال مشروع تهيئة المدينة لهذا…

2021-09-01 / 1:14 مساءً
Photo of تارودانت: غاضبون يرفعون شعار “ارحل” في وجه رئيس بلدية أولاد تايمة

تارودانت: غاضبون يرفعون شعار “ارحل” في وجه رئيس بلدية…

2021-09-01 / 11:47 صباحًا
Photo of سكان برشيد للعدالة و التنمية: “واش عندكم نفس المرشحين في كل انتخابات”

سكان برشيد للعدالة و التنمية: “واش عندكم نفس المرشحين…

2021-09-01 / 11:15 صباحًا
Photo of إلى غاية الإثنين.. ضبط 220 شخصا متورطا في تزوير شواهد كورونا

إلى غاية الإثنين.. ضبط 220 شخصا متورطا في تزوير…

2021-09-01 / 10:20 صباحًا
Photo of لدغة ثعبان وغياب المصل يقتلان شابا بوازازات.. إدارة المستشفى تنفي

لدغة ثعبان وغياب المصل يقتلان شابا بوازازات.. إدارة المستشفى…

2021-09-01 / 9:38 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-09-01 / 9:07 صباحًا
Photo of نبيل أحمجيق يحصل على الإجازة في القانون

نبيل أحمجيق يحصل على الإجازة في القانون

2021-08-31 / 11:12 مساءً
Photo of ”مرشح بيجيدي“ يخرق حالة الطوارئ الصحية من أجل الدعاية الانتخابية

”مرشح بيجيدي“ يخرق حالة الطوارئ الصحية من أجل الدعاية…

2021-08-31 / 10:47 مساءً
Photo of “اختطاف” ممرضة وسرقة سيارتها ..حقوقيون يدخلون على الخط

“اختطاف” ممرضة وسرقة سيارتها ..حقوقيون يدخلون على الخط

2021-08-31 / 10:35 مساءً
Photo of إدارة “تيفلت 2” تنفي ما ورد على لسان والدة السجين “ن ل”

إدارة “تيفلت 2” تنفي ما ورد على لسان والدة…

2021-08-31 / 9:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق