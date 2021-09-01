الدوري الإسباني.. اللاعب المغربي الزلزولي يتعاقد مع برشلونة

هبة بريس

أعلن نادي “إف سي برشلونة”، اليوم الأربعاء، عن توقيع المهاجم المغربي الشاب، عبد الصمد الزلزولي، عقدا لمدة ثلاث سنوات مع النادي الكتلاني.

وأوضح نادي برشلونة، في بيان بهذا الخصوص، أن “إف سي برشلونة دفع الشرط الجزائي للاعب عبد الصمد الزلزولي. الجناح المغربي البالغ من العمر 19 عاما القادم من هيركوليس، حيث سيوقع عقدا لثلاثة مواسم حتى 30 يونيو 2024، بالإضافة إلى موسمين اختياريين”.

وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب المغربي سيحصل على شرط جزائي قيمته 200 مليون يورو. حيث سيلعب مع فريق برشلونة الرديف.

وحسب النادي الذي يدربه رونالد كومان، تلقى الزلزولي الذي ولد في 17 دجنبر 2001 ببني ملال (المغرب)، تدريبه في فريقي إلتشي وهيركوليس، وهو جناح تقني يمكنه اللعب على كلا الجانبين.

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