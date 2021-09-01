أكادير : تعثر في أشغال مشروع تهيئة المدينة لهذا السبب

2021-09-01 / 1:14 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسبب تأخر أشغال تمديد قنوات شركات الاتصالات، في خلق بطء أشغال تهيئة ممر “الحافلات ذات مستوى الخدمة عالي الجودة” خاصة بالمقطع الطرقي أمام ولاية الجهة وشارع الحسن الثاني.

وتعرف الأشغال المرافقة لإنجاز مشاريع برنامج التهيئة الحضرية بأكادير تأخر مستمر ، وتشمل هذه الأشغال تمديد شبكة شركات الاتصالات وتمديد قنوات الماء الشروب بالنسبة للأشغال التي تقوم بها الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات.

وقد تسبب هذا البطء في فرملة بداية أشغال بعض برامج التهيئة الحضرية باكادير،والتي تم إطلاق جل صفقاتها، إذا تعمد الشركات الموكول لها إنجاز هذه الاشغال الأولية إلى استعمال اليات مهترئة وتقنيات بدائية أثناء تمديد شبكاتها.

وتعرف أشغال توسيع شبكة شركات الإتصالات بشارع الحسن الثاني باكادير ، تعثر بفعل غياب شركات أشغال متخصصة وأيضا بسبب عدم التنسيق بين مجموعة من الشركات المعنية بهذه الأشغال.

وتستفيد شركات الاتصالات من إعفاء غير مسبوق فيما يخص عمليات استغلال الملك العمومي والإعفاء من الرسوم المفروضة على إتلاف الطرقات المتعلقة بأشغال تمديد قنوات توسيع شبكاتها، حيث قامت هته الشركات بأشغال التمديد بأهم أحياء مدينة أكادير مخلفة تخريبا للطرقات ومجموعة من مخلفات الاشغال من أتربة وغيرها.

وبالمقابل، هل تعمل شركة التنمية المحلية على إجبار هذه الشركات بالإسراع على إنهاء أشغال تمديد شبكاتها، حتى لا تتسبب بشكل مباشر في عرقلة وتأخير إنجاز بعض المشاريع المسطرة في برنامج التهيئة الحضرية بالمدينة؟.

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