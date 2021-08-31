تسجيل 4899 إصابة و109 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4899 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،
وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 860948 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 109 وفاة ليصل العدد إلى 12649، بينما تم التأكد من 5813 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 793607.
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5 تعليقات
لازلنا في لعبة تسجيل الحالات الاصابات والوفيات مع وباء كوفيد 19 لان المواطن مل من هذه الوضعية الوبائية الراهنة في بلادنا
لاندري لماذا هذآ المنحنى الوبائي بالمغرب مرة ارتفاع ومرة انخفاض هل من وراء ذالك شيئا ما؟؟؟؟؟
نرى أننا على أبواب الاقتراعات الانتخابية لهذا تتراجع الاصابات ولكن خوفنا هو بعد إنتهاء فترة الانتخابات تكون كارتة كبرى يترقبها المغرب فلا نتفاجا !!!!
لماذا نلاحظ عدد الوفيات خلال هذه الايام دائما وتقريبا نفس الأرقام نطرح علامة استفهام لوضع حد لهذه المهزلة.
نتمنوا ان يلحقوا الجميع من أجل نهاية هذآ الفيروس الى الابد والحد من إنتشار العدوى بين الناس نرجوا منكم الحيطة والحذر والتزامكم بالاحترازات اللازمة الوقائية اللهم ارفعه عنا وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.