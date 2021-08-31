ب18.2 %.. ارتفاع حجم الرواج بميناء أكادير خلال 2020

هبة بريس

سجل حجم الرواج بميناء أكادير نموا بنسبة 18.2 خلال سنة 2020، ليبلغ 6 ملايين طن مقابل 5.1 مليون طن خلال سنة 2019.

وحسب تقرير حول أنشطة الموانئ برسم سنة 2020، فقد تحقق هذا الأداء بفضل ارتفاع حجم الواردات بنسبة 13.9 في المائة، والصادرات بنسبة 24.4 في المائة، ونشاط المساحلة بنسبة 16.7 في المائة.

كما يعزى التقدم المحقق في الرواج بميناء أكادير إلى الانتعاش القوي لأنشطة نقل الكلانكير بنسبة 62.3 في المائة، ليبلغ الحجم المعالج 1.13 مليون طن خلال سنة 2020.

ويعتبر هذا الأداء أيضا نتيجة النمو الإيجابي لواردات الحبوب (36.8 في المائة)، وعلف الحيوانات (+9.1 في المائة)، حيث بلغ الحجم المعالج على التوالي 945.523 طنا و 311.308 طنا، وكذا النمو القوي بنسبة 86.9 في المائة لواردات الفحم لتصل إلى 180.527 طنا.

و عرف نشاط مناولة الحاويات نموا بنسبة 5.4 في المائة ليستقر في معالجة حوالي 1.85 مليون طن، بينما سجل نقل الحوامض بالمقابل انخفاضا بنسبة 4.3 في المائة ليستقر في 64.192 طنا.

أما بخصوص أنماط التعبئة ونقل المواد، فتبرز الأرقام هيمنة كبيرة لنقل البضائع السائبة (EN VRAC) بنسبة 64.2 في المائة بحجم إجمالي يصل إلى 3.9 مليون طن، من بينها 2.8 مليون طن كبضائع سائبة صلبة و 1.1 مليون طن كبضائع سائبة سائلة.

كما سجل حجم البضائع العامة حجما بنسبة 2.1 مليون طن.

ومع متم سنة 2020 ، سجل ميناء أكادير وصول 19.952 سفينة سياحية، مقابل 79.600 سفينة سياحية خلال سنة 2019.

بينما سجل عدد البضائع التي تم إصلاحها بالميناء خلال سنة 2020 ارتفاعا بنسبة 22 في المائة، ليصل إلى 739 باخرة.

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