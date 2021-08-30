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صحيفة اسبانية: المغرب يستعد لاستقبال سانشيز ب”أوامر ملكية”

2021-08-30 / 2:07 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “الاسبانيول” الإسبانية، أن المغرب يحضر لزيارة لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز خلال الأيام القادمة.

وذكرت الصحيفة، أن التحضيرات لزيارة رئيس الحكومة الإسبانية، تتم بأوامر من الملك محمد السادس، مباشرة بعد خطاب ثورة الملك والشعي، الذي أعلن من خلاله حل الأزمة بين مدريد والرباط وعودة العلاقات بين البلدين.

هذا وينتظر أن ينعقد الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب واسبانيا، خلال الأسابيع القادمة بعد تأجيله لمرات عديدة بسبب “أزمة بن بطوش”.

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