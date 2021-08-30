كريستيانو رونالدو

تمهيدا لانتقاله ل”مانشستر يونايتد”.. رونالدو يجتاز الفحص الطبي

2021-08-30 / 1:43 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أكدت شبكة “سكاي سبورتس”، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو اجتاز الفحص الطبي في البرتغال بنجاح، تمهيدا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت “سكاي سبورتس” أن رونالدو سيوقع على عقد مع مانشستر يونايتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث، وسيتم الاتفاق على جميع الشروط الشخصية، وذلك قبل يوم واحد فقط من إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأنه من الممكن أن يكون الظهور الأول لـ”صاروخ ماديرا” مع مانشستر يونايتد أمام ضيفه نيوكاسل على ملعب “أولد ترافورد”، بعد فترة التوقف الدولي مباشرة.

يذكر أن رونالدو (36 عاما) دافع عن ألوان مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” خلال فترته الأولى في 292 مباراة في جميع المسابقات، وأحرز 118 هدفا، إضافة إلى 69 تمريرة حاسمة.

وحقق لقب بطل الدوري الإنجليزي 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وتوج “صاروخ ماديرا” بجائزة الكرة الذهبية.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض ثلاث مباريات أمام كل من إيرلندا، وقطر وأذربيجان، أيام (1 و 4 و 7) سبتمبر المقبل، على الترتيب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق جاك روغ عن عمر ناهز 79 سنة

وفاة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق جاك روغ عن…

2021-08-29 / 8:07 مساءً
Photo of عموتة يعيد بانون للمنتخب المحلي ويوجه الدعوة ل28 لاعبا

عموتة يعيد بانون للمنتخب المحلي ويوجه الدعوة ل28 لاعبا

2021-08-28 / 2:49 مساءً
Photo of رسميا.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

رسميا.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

2021-08-27 / 6:45 مساءً
Photo of الألعاب “بارالمبية” .. تأهل المغربيتين الإدريسي و النوغي لنهائي 1500م

الألعاب “بارالمبية” .. تأهل المغربيتين الإدريسي و النوغي لنهائي…

2021-08-27 / 5:51 مساءً
Photo of تصفيات قطر 2022.. ال”snrt” تعلن بث مباريات المنتخب الوطني

تصفيات قطر 2022.. ال”snrt” تعلن بث مباريات المنتخب الوطني

2021-08-26 / 1:49 مساءً
Photo of اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول لمباراتي السودان وغينيا

اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول لمباراتي السودان وغينيا

2021-08-26 / 12:32 مساءً
Photo of ريال مدريد يعرض 160 مليون يورو للحصول على مبابي

ريال مدريد يعرض 160 مليون يورو للحصول على مبابي

2021-08-25 / 1:56 مساءً
Photo of رسميا.. نادي العين الإماراتي يعلن ضم المهاجم المغربي سفيان رحيمي

رسميا.. نادي العين الإماراتي يعلن ضم المهاجم المغربي سفيان…

2021-08-25 / 9:45 صباحًا
Photo of المغرب يشارك بالقاهرة في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين

المغرب يشارك بالقاهرة في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين

2021-08-24 / 9:48 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

بمشاركة المغرب.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

2021-08-24 / 4:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق