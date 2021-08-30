تمهيدا لانتقاله ل”مانشستر يونايتد”.. رونالدو يجتاز الفحص الطبي

هبة بريس - وكالات

أكدت شبكة “سكاي سبورتس”، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو اجتاز الفحص الطبي في البرتغال بنجاح، تمهيدا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت “سكاي سبورتس” أن رونالدو سيوقع على عقد مع مانشستر يونايتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث، وسيتم الاتفاق على جميع الشروط الشخصية، وذلك قبل يوم واحد فقط من إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأنه من الممكن أن يكون الظهور الأول لـ”صاروخ ماديرا” مع مانشستر يونايتد أمام ضيفه نيوكاسل على ملعب “أولد ترافورد”، بعد فترة التوقف الدولي مباشرة.

يذكر أن رونالدو (36 عاما) دافع عن ألوان مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” خلال فترته الأولى في 292 مباراة في جميع المسابقات، وأحرز 118 هدفا، إضافة إلى 69 تمريرة حاسمة.

وحقق لقب بطل الدوري الإنجليزي 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وتوج “صاروخ ماديرا” بجائزة الكرة الذهبية.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض ثلاث مباريات أمام كل من إيرلندا، وقطر وأذربيجان، أيام (1 و 4 و 7) سبتمبر المقبل، على الترتيب.

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